В Дагестане арестовали подозреваемую в подготовке теракта

ТАСС: Суд арестовал жительницу Дагестана по подозрению в подготовке теракта

Суд в Махачкале постановил арестовать жительницу Хасавюртовского района по подозрению в подготовке подрыва здания силовых структур. Об этом заявила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Дагестан Зарема Мамаева, передает ТАСС.

«Советский районный суд города Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемой в подготовке теракта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля», — сообщила Мамаева.

По данным следствия, у женщины изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также переписка, в которой она обсуждает подготовку теракта и дачу присяги террористической группировке.

Ранее трое подростков совершили поджог на железной дороге в Подмосковье по заданию куратора. В отношении несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт») за повреждение объектов транспортной инфраструктуры.