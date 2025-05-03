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19:36, 3 мая 2025Силовые структуры

В Дагестане арестовали подозреваемую в подготовке теракта

ТАСС: Суд арестовал жительницу Дагестана по подозрению в подготовке теракта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: rbc.ru

Суд в Махачкале постановил арестовать жительницу Хасавюртовского района по подозрению в подготовке подрыва здания силовых структур. Об этом заявила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Дагестан Зарема Мамаева, передает ТАСС.

«Советский районный суд города Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемой в подготовке теракта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля», — сообщила Мамаева.

По данным следствия, у женщины изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также переписка, в которой она обсуждает подготовку теракта и дачу присяги террористической группировке.

Ранее трое подростков совершили поджог на железной дороге в Подмосковье по заданию куратора. В отношении несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт») за повреждение объектов транспортной инфраструктуры.

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