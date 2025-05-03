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02:12, 3 мая 2025Мир

В Польше начали новую операцию по защите неба над Балтийским морем

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша усилила защиту неба над побережьем Балтики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша начала новую операцию по укреплению защиты неба над Балтийским морем. Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

По его словам, миссия была запланирована и реализована на прошлой неделе начальником Генерального штаба и оперативными командующими в качестве «ответа на угрозы», с которыми сталкиваются Польша, а также страны Северной Европы и Балтии. В частности, такие меры приняты в ответ на якобы имевшее место нарушение польского воздушного пространства российской авиацией, отметил Косиняк-Камыш.

«Были задействованы новые силы и ресурсы в виде патрульных миссий самолетов и вертолетов», — добавил он.

Ранее Польша обвинила вертолет ВС России в нарушении воздушного пространства страны. Как утверждается, полет вертолета отслеживался военными радиолокационными системами Военно-воздушных сил Польши.

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