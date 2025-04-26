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12:37, 26 апреля 2025Мир

Польша обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

ВС Польши обвинили вертолет России в нарушении воздушного пространства
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Польши обвинили вертолет ВС России в нарушении воздушного пространства страны. Сообщение опубликовано на странице Оперативного командования польской армии в X.

«Вечером 25 апреля российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Республики Польша в Балтийском море», — утверждается в сообщении.

Как утверждается, полет вертолета отслеживался военными радиолокационными системами Военно-воздушных сил Польши. Также польская армия привела в готовность средства противовоздушной обороны (ПВО). ВС Польши также обвинили ВС России в якобы намерениях проверить готовность систем ПВО.

Вечером 24 апреля ВВС Польши подняли истребители в воздух из-за якобы активности России на Украине. Военные также уточнили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на приграничных территориях.

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