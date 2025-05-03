В России сообщили о движении безэкипажных катеров в сторону Крыма

В сторону Крыма следуют не менее 25 безэкипажных катеров

В сторону полуострова Крым движутся не менее 25 безэкипажных катеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Профильные ресурсы сообщают, что в направлении Крыма замечено не менее 25 украинских безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее «Военный обозреватель» сообщил о летящих в сторону Крыма дронах-камикадзе. Отмечалось, что их было не менее 50.

До этого сообщалось, что Черноморский флот обнаружил и уничтожил два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.