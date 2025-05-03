Стало известно о летящих в сторону Крыма дронах-камикадзе

В сторону Крыма летят не менее 50 БПЛА-камикадзе

В сторону Крыма летят не менее 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)-камикадзе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«В направлении Крыма зафиксированы не менее 50 украинских БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент не приводятся.

В ночь на 2 мая БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Крым. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дроны в западной части полуострова.

До того председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в Запорожье прогремело минимум 28 взрывов.