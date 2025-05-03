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02:00, 3 мая 2025Из жизни

В США на автотрассу высыпались монеты на сотни тысяч долларов

В Техасе на автотрассу высыпались монеты на 800 тысяч долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Власти штата Техас (США) были вынуждены перекрыть автотрассу из-за перевернувшегося грузовика с монетами. Об этом сообщает The Ney York Times.

18-колесная фура перевозила свежеотчеканенные десятицентовые монеты на общую сумму в восемь миллионов долларов. За час до рассвета водитель не справился с управлением и грузовик опрокинулся около городка Элворд. Часть груза рассыпалась на всех полосах шоссе.

К уборке была привлечена коммунальная техника с мощными дорожными пылесосами, а также местные полицейские, которым выдали лопаты. «Для меня самым забавным было то, что они собирали десятицентовики с помощью вакуумных грузовиков, которые используются для откачки сточных вод и подобных вещей», — сказал мэр Элворда Калеб Кавинесс. Восстановить движение по двум полосам удалось лишь спустя 14 часов.

Водитель и охранник были госпитализированы с неопасными для жизни травмами, позднее их выписали из больницы.

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