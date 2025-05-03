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05:21, 3 мая 2025Мир

В США назвали виновного в «мясорубке» на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Гофф: Администрация Байдена не давала Киеву достаточно оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Администрация бывшего президента США Джо Байдена не давала Украине необходимое количество оружия. Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф в интервью изданию The Times.

Он отметил, что это привело к затягиванию конфликта, который сейчас представляет собой «мясорубку». По мнению Гоффа, украинская армия могла бы «вытеснить русских из страны», если бы администрация Байдена отправляла ей достаточно оружия.

«США давали украинцам вооружение, но никогда не давали им достаточно для того, чтобы победить. Они давали им достаточно только для того, чтобы те истекали кровью», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США большой пакет оружия, в который входит «и ПВО, и другие соответствующие инструменты». Он указал, что Киев будет считать этот пакет гарантией безопасности.

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