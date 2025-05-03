Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 3 мая 2025Мир

В США указали на стремление Вашингтона поддерживать Украину

Bloomberg: США намерены поддерживать Украину, несмотря на позицию Трампа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Вашингтон намерен поддерживать Украину в конфликте, несмотря на позицию президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего завершения войны. На стремление американцев поддерживать военные усилия Киева указало издание Bloomberg.

«Белый дом продолжит поддерживать Киев в борьбе с Россией, несмотря на нетерпение президента Дональда Трампа поскорее положить конец войне», — прокомментировали в публикации контракт Госдепартамента на обучение пилотов истребителей F-16 и обслуживание бортов, переданных Киеву.

Отмечается, что контракт Госдепартамента включает в себя услуги по обучению персонала, модификации, ремонту, наземному обслуживанию и обновлению программного обеспечения.

О новом контракте на обслуживание F-16 стало известно 2 мая. Ориентировочная стоимость контракта составит 310,5 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе ввели режим ЧС

    Трамп поставил ультиматум странам НАТО

    Совершеннолетие Ямаля стало причиной напряженной атмосферы в «Барселоны»

    Financial Times назвала несбыточной мечтой членство Украины в НАТО

    В США указали на стремление Вашингтона поддерживать Украину

    Оценена возможность Трампа избраться на третий срок

    Лидирующие по введению санкций против России страны назвали

    В Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

    В ООН рассказали о возможности санкций Трампа против России

    Попытка ВСУ прорваться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости