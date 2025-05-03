В США указали на стремление Вашингтона поддерживать Украину

Bloomberg: США намерены поддерживать Украину, несмотря на позицию Трампа

Вашингтон намерен поддерживать Украину в конфликте, несмотря на позицию президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего завершения войны. На стремление американцев поддерживать военные усилия Киева указало издание Bloomberg.

«Белый дом продолжит поддерживать Киев в борьбе с Россией, несмотря на нетерпение президента Дональда Трампа поскорее положить конец войне», — прокомментировали в публикации контракт Госдепартамента на обучение пилотов истребителей F-16 и обслуживание бортов, переданных Киеву.

Отмечается, что контракт Госдепартамента включает в себя услуги по обучению персонала, модификации, ремонту, наземному обслуживанию и обновлению программного обеспечения.

О новом контракте на обслуживание F-16 стало известно 2 мая. Ориентировочная стоимость контракта составит 310,5 миллиона долларов.