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18:49, 3 мая 2025Мир

Власти США заявили о риске масштабного блэкаута

Министр внутренних дел США Бургум предупредил о риске масштабного блэкаута летом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Министр внутренних дел США Даг Бургум предупредил, что страна может столкнуться с масштабным блэкаутом уже этим летом из-за проблем с генерацией энергии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — сказал политик.

По его словам, ответственность за риск возможного энергетического кризиса лежит на предыдущем президенте Джо Байдене.

28 апреля сообщалось, что Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества.

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