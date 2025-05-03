ВСУ использовали детей для разведки в Часовом Яре

Боец Асыл: ВСУ использовали детей, чтобы выманить российских военных из укрытия

Военные ВСУ использовали детей как приманку в Часовом Яре. Об этом ТАСС рассказал боец с позывным Асыл.

По словам Асыла, украинские военные заставили двух подростков выйти для разведки на позиции бригады «Русь» — добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск. Дети должны были выманить российских солдат из укрытия, чтобы их зафиксировали вражеские беспилотники.

«Враги используют все средства <...>, чтобы найти нас. Отправляют даже детей <...>. Выглянул из убежища через маленькую щель, увидел двух детей в возрасте примерно 13 и 11 лет. Они ходили по улицам, их сопровождали "птицы", и они кричали с акцентом "Русские!". Таким образом хотели посмотреть, у кого надавят на чувство жалости и кто выскочит откуда или какой-нибудь крик, чтобы навести артиллерию и "птиц"», — рассказал Асыл.

Он также добавил, что над детьми летал один дрон с хорошей камерой и несколько дронов со взрывчаткой. Все военные в микрорайоне были оповещены о разведчиках, поэтому никто не стал взаимодействовать с детьми. Асыл отметил, что дети методично проходили все улицы. По его мнению, это их вынудили делать украинские военные.

Ранее беженец из Дзержинска рассказал о прикрывавшихся жителями наемниках ВСУ. «Мамин [дом] за балкой [у артемовского террикона]. Там насыпь. И они там стояли, у моей подруги там дом недалеко от этой насыпи», — приводятся в публикации слова собеседника.