В США рассказали о раздражающем Трампа Зеленском

Аналитик Кларк: Трамп хочет сближения США и РФ, Зеленский раздражает его

Британский аналитик в области обороны Майкл Кларк заявил, что «раздражающий» президент Украины мешает налаживанию отношений между США и Россией. Слова Кларка цитирует газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам специалиста, встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане была исключительно интимной в дипломатическом плане. Однако она, по мнению эксперта, кардинально не изменила динамику отношений.

«Амбиции Трампа — сближение с Россией в глобальном масштабе, поэтому Зеленский просто вызывает раздражение», — рассказал Майкл Кларк.

В материале WSJ говорится, что высказывания президента Украины часто раздражали союзников. В ситуации с Дональдом Трампом это осложняется тем, что у американского лидера есть своя собственная «неотфильтрованная манера» поведения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что его разговор с Дональдом Трампом в Ватикане был лучшим из всех. Зеленский также признался, что формат тет-а-тет сделал встречу более продуктивной.