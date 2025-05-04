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08:41, 4 мая 2025Бывший СССР

Беженец из Дзержинска рассказал об убивавших мирных жителей бойцах ВСУ

РИА: В Дзержинске ВСУ открывали огонь, если им что-то не понравилось в человеке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украинские бойцы убивали мирных жителей Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом РИА Новости рассказал один из беженцев.

«Я слышал от людей, что там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут — кто-то за водой, а кто-то в подвал», — заявил собеседник агентства.

По словам беженца, ВСУ могли открыть огонь, если им просто что-то не понравилось в человеке. Так, двоих жителей застрелили напротив одного из жилых домов. Об этой ситуации беженцу рассказали проживающие в этом доме женщины.

Другой беженец ранее рассказал журналистам, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины в Дзержинске прикрывались домами мирных жителей. Он уточнил, что определил иностранный статус боевиков по активному использованию английских слов и итальянской речи.

Помимо этого, была информация, что украинские бойцы насильно забирали детей у жителей Дзержинска, когда занимали город. В случае отказа угрожали гражданам тюремным сроком и лишением родительских прав.

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