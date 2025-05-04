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05:53, 4 мая 2025Мир

Большинство немцев признали АдГ экстремистской партией

Bild: 61% жителей Германии считают АдГ правоэкстремистской партией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark König / Unsplash

Почти две трети жителей ФРГ считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса института Insa.

Отмечается, что 61 процент немцев назвали АдГ правоэкстремистской партией, 31 процент респондентов не согласились с такой формулировкой и еще 8 процентов опрошенных не смогли дать однозначный ответ. При этом 79 процентов жителей ФРГ считают, что решение ведомства по охране конституции не повлияло на их мнение о партии.

Также 48 процентов опрошенных граждан в той или иной мере поддерживают запрет АдГ. Против этой меры высказались 37 процентов респондентов, еще 8 процентов затруднились с ответом, а 7 процентов немцев проявили безразличие к судьбе партии.

Ранее исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц выступил против быстрого запрета правой партии «Альтернатива для Германии». «Нам нужно тщательно проанализировать все аспекты», — заявил Шольц, заметив, что он против быстрых решений.

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