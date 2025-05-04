Франции предрекли рост стоимости обслуживания госдолга

Премьер Франции Байру: Обслуживание госдолга может стоить до 100 млрд евро в год

Обслуживание госдолга Франции в будущем может стоить до 100 миллиардов евро в год. Об этом сообщил премьер-министр страны Франсуа Байру, его слова приводит РИА Новости.

По заявлению Байру, эта сумма будет эквивалентна суммарным годовым бюджетам Франции на оборону и образование.

«Наша страна на ужасно рискованном пути, который может привести нас к бедственной ситуации в течение трех-четырех лет», — предрек рост стоимости выплат по процентам политик.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины за март вырос на 2,6 миллиарда долларов.