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09:53, 4 мая 2025Мир

Маск отреагировал на очередной случай похищения военкомами украинца

Политик и бизнесмен Илон Маск обратил внимание на похищение украинца военкомами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский политик и бизнесмен Илон Маск обратил внимание на очередной случай похищения украинца военкомами. Это следует из его публикации в соцсети X.

Маск ответил на запись, к которой было прикреплено видео насильственной мобилизации выехавшего на задание курьера. «Тысячи видео демонстрируют, как Украина насильно призывает мужчин воевать в войне, в которой та не может победить», — подписал видео пользователь.

В свою очередь, Маск отреагировал на запись комментарием из двух символов — восклицательных знаков.

Ранее, в конце апреля, Маск согласился с мнением о Владимире Зеленском как об украинском диктаторе.

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