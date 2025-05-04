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15:53, 4 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о попытках Зеленского протестировать США

Депутат Дубинский: Санкциями Зеленский тестирует толерантность США к диктатуре
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пытается тестировать США на границы дозволенного. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Вводя санкции против медийщиков и политологов, Зеленский также тестирует толерантность США к диктатуре. Будет ли какая-то реакция после того, как подписан (но еще не ратифицирован) договор о минералах?» — написал нардеп.

Дубинский также отметил, что такими мерами украинский лидер пробует «зачистить все поле под себя одного». Кроме того, он обвинил Зеленского в тирании.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что сделка по ресурсам США и Украины окрылила украинского президента. Он предположил, что с подписанием соглашения связаны недавние громкие заявления Зеленского, в частности отказ от предложения президента России Владимира Путина по перемирию в дни празднования 80-летия Победы.

30 апреля министры экономики США и Украины Скотт Бессент и Юлия Свириденко подписали соглашение о поставках полезных ископаемых.

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