На Украине заявили о попытках Зеленского протестировать США

Депутат Дубинский: Санкциями Зеленский тестирует толерантность США к диктатуре

Президент Украины Владимир Зеленский пытается тестировать США на границы дозволенного. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Вводя санкции против медийщиков и политологов, Зеленский также тестирует толерантность США к диктатуре. Будет ли какая-то реакция после того, как подписан (но еще не ратифицирован) договор о минералах?» — написал нардеп.

Дубинский также отметил, что такими мерами украинский лидер пробует «зачистить все поле под себя одного». Кроме того, он обвинил Зеленского в тирании.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что сделка по ресурсам США и Украины окрылила украинского президента. Он предположил, что с подписанием соглашения связаны недавние громкие заявления Зеленского, в частности отказ от предложения президента России Владимира Путина по перемирию в дни празднования 80-летия Победы.

30 апреля министры экономики США и Украины Скотт Бессент и Юлия Свириденко подписали соглашение о поставках полезных ископаемых.