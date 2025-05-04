Путин назвал СВО последствием отказа Запада признавать независимость России

Путин: Непризнание Западом независимости России привело к трагедии на Украине

Проведение спецоперации (СВО) на Украине стало последствием отказа Запада признавать независимость России. Об этом в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» заявил президент России Владимир Путин, фрагмент опубликован в Telegram.

Президент отметил, что неоднократно призывал западные страны уважать интересы России. Путин также напомнил о своем выступлении на Мюнхенской конференции в 2007 году, в ходе которого он обозначил позицию Москвы по этому вопросу. «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. Вот это я хотел донести до наших партнеров», — пояснил он.

По словам российского лидера, он надеялся, что западные страны услышат это послание и изменят свое отношение к России. «К сожалению, не было услышано. Услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что президент России назвал неизбежным примирение с Украиной. По словам Путина, это вопрос времени.