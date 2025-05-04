Путин рассказал о первой в жизни молитве на коленях

Президент Путин заявил, что в дни теракта на Дубровке впервые молился на коленях

В дни теракта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году президент России Владимир Путин впервые в жизни молился на коленях. О первой такой молитве российский лидер рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры беседы Путина с Зарубиным опубликованы в Telegram.

Глава государства заявил, что в его жизни есть поводы задуматься «о чем-то безграничном и о чем-то высшем», но не стал перечислять подобные моменты кроме теракта во время мюзикла «Норд-Ост».

«В период кризиса с "Норд-Остом" я впервые в (...) жизни встал на колени», — вспомнил Путин.

Ранее российский лидер рассказал о приходящих в Кремль родственниках.