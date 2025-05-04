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06:04, 4 мая 2025Россия

Российский морпех ликвидировал девять бойцов ВСУ в Курской области

Морпех группировки войск «Север» уничтожил 9 бойцов ВСУ в Горнале
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Морской пехотинец группировки войск «Север» во время боев за населенный пункт Горналь в Курской области уничтожил девять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военнослужащий морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман, его слова приводит ТАСС.

«Только один наш военнослужащий в стрелковом бою уничтожил девять неонацистов. Один наш морской пехотинец, 32-го батальона», — рассказал Боцман.

В Минобороны России уточнили, что в ходе боев за Горналь российские военнослужащие заняли стратегически важную высоту, а также завладели трофейным вооружением и документацией.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Общие потери ВСУ, согласно заявлению главы Генштаба Валерия Герасимова, составили более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7700 единиц военной техники противника.

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