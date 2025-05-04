Стало известно о скандале с участием российской судьи и четырех украинских наркокурьеров

Mash: Судью Григорьеву могут лишить статуса из-за наркокурьеров с Украины

Зампредседателя Псковского городского суда Светлану Григорьеву могут лишить статуса из-за скандала с участием наркокурьеров с Украины. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

По информации издания, судья вела дело четырех курьеров, которых перехватили на границе с десятками килограммов наркотиков. Наркокурьеров отправили под арест, и суд продлевал эту меру пресечения до тех пор, пока Григорьева не выпустила украинцев из-под стражи, и те смогли покинуть Россию.

Действия Григорьевой изучает квалификационная коллегия судей, а сама судья уже попыталась уволиться. Утверждается, что на этот шаг она пошла, чтобы попытаться сохранить пенсию.

Ранее сообщалось, что в доме бывшей «золотой судьи» Хахалевой открыли клинику для лечения зависимостей.