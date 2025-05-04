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21:19, 4 мая 2025Экономика

Трамп обещал снизить таможенные пошлины для Китая

Трамп объявил о планах снизить таможенные пошлины для Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в определенный момент снизит ввозные пошлины в отношении КНР, поскольку без этой меры Вашингтон и Пекин не смогут вести друг с другом бизнес. Его слова приводит NBC News.

При этом Трамп не указал, в какие сроки он намерен снизить таможенные пошлины для Китая. По его мнению, Пекин «крайне сильно» стремится вести предпринимательскую деятельность с Вашингтоном, поскольку якобы экономика КНР сейчас «чувствует себя очень плохо».

Ранее Трамп уже объявлял о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая. «Показатель в 145 процентов действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым», — обещал он.

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