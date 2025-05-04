В Британии задержали подозреваемых в подготовке теракта

Британские полицейские задержали пять подозреваемых в подготовке теракта

Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, задержали в Великобритании по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает полиция Лондона в соцсети Х.

Уточняется, что этническая принадлежность пятого мужчины определяется. Сейчас все они остаются под стражей. Возраст задержанных — от 29 до 46 лет.

По данным полиции, в рамках расследования правоохранители также проводят обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

Ранее стало известно о новом признании одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Далержон Мирзоев заявил на допросе, что он намеренно сбил ребенка на пешеходной переходе, когда скрывался после нападения. Свои действия он объяснил желанием навредить как можно большему числу людей.