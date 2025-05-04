В Польше призвали с благодарностью относиться к СССР

Myśl Polska: Польша обязана СССР освобождением от нацистской оккупации

Польша обязана СССР освобождением от нацистской оккупации и послевоенным восстановлением страны, забывать о сосуществовании двух государств может быть опасно. Об этом говорится в статье издания Myśl Polska.

Отмечается, что притеснения, которым поляки подверглись во время немецкой оккупации, нельзя сравнить ни с чем. Авторы напомнили, что нацисты презирали местных жителей и отправляли их в концентрационные лагеря. В свою очередь, в послевоенной Польской народной республике (ПНР) началось восстановление мирной жизни.

«Во времена Польской Народной Республики были восстановлены разрушенные города, построены новые жилые массивы и школы тысячелетия, развивалась мощная промышленность и современное сельское хозяйство, были восстановлены величайшие произведения польской культуры, активизировалась польская научно-техническая мысль», — говорится в статье.

Автор подчеркнул, что понимают стремление Польши стать «полностью независимым государством», однако не стоит отказываться от принципа «добрососедского партнерства, равноправия, доверия и взаимного уважения» в отношениях с Россией.

В сентябре 2023 года стало известно, что в Польше появится специальная рабочая группа, которая будет считать ущерб, полученный от СССР в 1939-1945 годы. Позднее премьер-министр страны Ярослав Качиньский заявил, что Варшава будет добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны.