В российском регионе населенные пункты остались без транспортного сообщения

В Приморье шесть сел остались без транспортного сообщения из-за ливней

Шесть населенных пунктов в трех районах Приморья остаются без транспортного сообщения после дождей. Об этом сообщает региональный главк МЧС в своем Тelegram-канале.

Отрезанными остаются шесть населенных пунктов в Анучинском, Партизанском и Чугуевском муниципальных образованиях.

В Приморье на 3 и 4 мая объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями. Также сообщалось о выпадении месячной нормы осадков, подъеме уровня воды в реках до 2,5 метра.

Ранее сообщалось, что в 2024 году турпоток во Владивосток вырос более чем в два раза по сравнению с 2023-м. Туристы стали чаще посещать Приморский край — в 2024 году их количество достигло 4 миллионов.