Вдова Пуговкина рассказала о едва не потерявшем ногу на Великой Отечественной войне муже

Вдова Михаила Пуговкина сообщила, что на войне ему хотели ампутировать ногу

Вдова Михаила Пуговкина, Ирина Пуговкина-Лаврова, рассказала, что на Великой Отечественной войне ее супругу едва не ампутировали ногу. Об этом она сообщила в передаче «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

По словам женщины, артист получил ранение в левую ногу, причем кость не была задета. Ситуация осложнялась тем, что у него произошло заражение крови, рана начала гноиться, а затем началась гангрена, поскольку всех раненых оставляли под деревом на земле. Позднее Пуговкина привезли в госпиталь. «Его положили на стол и без обезболивающих начали спускать гной, собирались уже резать ногу. Но тут принесли приказ Сталина «прекратить бессмысленную ампутацию конечностей у солдат и офицеров», — поделилась воспоминаниями вдова актера. В результате ногу удалось спасти.

В 1942 году артиста комиссовали. В 1943-м он устроился в Московский театр драмы и в том же году поступил в школу-студию МХАТ. По словам Пуговкиной-Лавровой, в высшее учебное заведение ее мужа, окончившего лишь 3,5 класса, взяли за талант.

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