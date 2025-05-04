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11:24, 4 мая 2025Россия

Ветеран Великой Отечественной войны пообещал сделать одну вещь после окончания СВО

Ветеран Великой Отечественной войны Акрамов пообещал выпить после окончания СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ветеран Великой Отечественной войны Акмаль Акрамов пообещал сделать одну вещь после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине — выпить сто граммов. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Акрамов, для него окончание спецоперации станет победой, равноценной разгрому нацизма в 1945 году.

«Говорят, что к 9 мая уже может быть перемирие. Я своим домашним так и сказал — когда СВО закончится, обязательно выпью сто граммов, для меня это еще одна Победа», — заявил ветеран.

Ранее ветеран из США назвал ошибкой признание вклада лишь одной страны в победу над нацизмом.

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