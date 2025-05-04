Вице-спикер парламента Словакии предупредил о новой мировой войне

Гашпар: Отправка военных НАТО на Украину может привести к новой мировой войне

Отправка военных НАТО на Украину приведет к новой мировой войне. Такое мнение высказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, его цитирует РИА Новости.

«Европа еще будто не поняла, что в политике США происходит перемена отношения к РФ. Есть страны, заинтересованные в дальнейшей эскалации напряжения. Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне. Не думаю, однако, что в странах Европы есть консенсус по этому вопросу», — отметил политик.

Гашпар считает, что в основном в усугублении конфликта заинтересованы Франция и Британия, а меньшие страны ЕС осознают негативные последствия отправки войск на Украину. В то же время, отметил парламентарий, государства Европы лишились экономической конкурентноспособности после введения антироссийских санкций.

«Мы не конкурентоспособны из-за того, что постоянно принимали санкции против России во имя какого-то отказа от энергии, от газа, от нефти. Сегодня работающие в Европе фабрики функционируют неконкурентоспособно. Полагаю, что этот процесс остановится, и в Европе возобладает здравый смысл», — заключил вице-спикер словацкого парламента.

Ранее журнал Politico сообщал, что ЕС не может обеспечить внятное перемещение войск в случае гипотетического вооруженного конфликта НАТО. Уточняется, что континентальная система железных дорог и мостов не способна справиться с поставками военной техники.