Заправка загорелась после атаки ВСУ на российский регион

Врио губернатора Хинштейн: АЗС загорелась после атаки ВСУ на Курскую область

Автомобильная топливно-заправочная станция (АЗС) загорелась после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, возгорание на заправке было потушено уже через 10 минут после атаки.

Удары по объектам гражданской инфраструктуры Хинштейн назвал подлыми атаками и отметил, что в результате действий ВСУ никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Украина за сутки тридцать раз обстреляла левый берег Днепра в Херсонской области.