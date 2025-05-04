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07:35, 4 мая 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал санкции против помогающих России стран

Зеленский: Украина готовит санкции против помогающих России стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев готовит санкции против стран, которые помогают России обходить рестрикции.

«Мы готовим наши пакеты санкций — в частности, нацеленные на субъектов и схемы в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить некоторые санкции», — сказал он.

Украинский лидер также анонсировал решения по дальнейшему сотрудничеству с ключевыми партнерами для восстановления страны после окончания конфликта.

Ранее в Кремле раскрыли цель предложенного Киеву на 9 Мая перемирия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это было тестовой проверкой готовности украинской стороны к поиску путей устойчивого мира.

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