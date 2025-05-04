«Зенит» победил «Пари НН» в матче РПЛ

«Зенит» победил «Пари НН» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 15-й минуте забил нападающий Вячеслав Грулев. На 54-й минуте форвард Александр Соболев сравнял счет. На 83-й минуте он сделал дубль.

После 27 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. «Пари НН» располагается на 14-м месте, имея в активе 23 очка. Лидирует «Краснодар» с 61 очком.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо» из Махачкалы 10 мая. «Пари НН» днем позднее примет самарские «Крылья Советов».