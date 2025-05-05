57-летняя Памела Андерсон появилась на публике с новым имиджем

Памела Андерсон появилась на публике с новым имиджем, показав короткую стрижку

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон появилась на публике с новым имиджем, показав короткую стрижку. Материал приводит Daily Mail.

57-летняя знаменитость посетила завтрак основателей фонда Tory Burch Foundation. Для мероприятия она выбрала монохромный бежевый наряд, который состоял из лонгслива, широких брюк и панамы.

В то же время артистка продемонстрировала новую внешность. Так, она отрезала волосы, сделав каре длиной до подбородка.

В марте наряд Памелы Андерсон на красной дорожке оценили в сети фразой «симпатично, но безвкусно».