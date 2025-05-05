Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 5 мая 2025Ценности

57-летняя Памела Андерсон появилась на публике с новым имиджем

Памела Андерсон появилась на публике с новым имиджем, показав короткую стрижку
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BFA.com / Backgrid / Legion-Media

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон появилась на публике с новым имиджем, показав короткую стрижку. Материал приводит Daily Mail.

57-летняя знаменитость посетила завтрак основателей фонда Tory Burch Foundation. Для мероприятия она выбрала монохромный бежевый наряд, который состоял из лонгслива, широких брюк и панамы.

В то же время артистка продемонстрировала новую внешность. Так, она отрезала волосы, сделав каре длиной до подбородка.

В марте наряд Памелы Андерсон на красной дорожке оценили в сети фразой «симпатично, но безвкусно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости