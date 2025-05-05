Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 5 мая 2025Ценности

57-летняя телезвезда в бикини попала в объектив папарацци

57-летняя телезвезда Алексия Непола в бикини попала в объектив папарацци
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ABackgrid USA / Legion-media

Популярная телезвезда Алексия Непола попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже с бывшим мужем Тоддом Неполом. Снимки публикует Daily Mail.

57-летняя участница шоу Real Housewives of Miami поцеловалась с экс-супругом у океана. Знаменитость запечатлели в бикини черного цвета и солнцезащитных очках. При этом волосы предпринимательница собрала в небрежный низкий пучок, а от макияжа она отказалась.

Ранее в апреле другая телезвезда Хлои Кардашьян похвасталась кубиками пресса в крошечном бикини. Бизнесвумен поделилась фотографиями, на которых она запечатлена со своей дочерью Тру. 40-летняя Кардашьян предстала перед камерой в голубом бикини, оформленном изображениями красных вишен. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие включает в себя крошечный бюстгальтер и плавки с высокой посадкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Женщина кричала жутко из окна». На юго-западе Москвы произошел пожар после взрыва газа. Жильцы оказались заблокированы огнем

    Над российским городом прогремело несколько взрывов

    Значение победы правого кандидата на выборах в Румынии для России оценили

    Раскрыты подробности работы ПВР для жильцов горевшей многоэтажки в Москве

    В России началась трехдневная рабочая неделя

    Пушков заявил о начале самоликвидации Германии

    Католики раскритиковали Трампа за публикацию изображения в образе Папы Римского

    57-летняя телезвезда в бикини попала в объектив папарацци

    Заседание СБ ООН из-за Индии и Пакистана пройдет 5 мая

    Два российских аэропорта возобновили работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости