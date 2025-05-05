57-летняя телезвезда в бикини попала в объектив папарацци

57-летняя телезвезда Алексия Непола в бикини попала в объектив папарацци

Популярная телезвезда Алексия Непола попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже с бывшим мужем Тоддом Неполом. Снимки публикует Daily Mail.

57-летняя участница шоу Real Housewives of Miami поцеловалась с экс-супругом у океана. Знаменитость запечатлели в бикини черного цвета и солнцезащитных очках. При этом волосы предпринимательница собрала в небрежный низкий пучок, а от макияжа она отказалась.

Ранее в апреле другая телезвезда Хлои Кардашьян похвасталась кубиками пресса в крошечном бикини. Бизнесвумен поделилась фотографиями, на которых она запечатлена со своей дочерью Тру. 40-летняя Кардашьян предстала перед камерой в голубом бикини, оформленном изображениями красных вишен. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие включает в себя крошечный бюстгальтер и плавки с высокой посадкой.