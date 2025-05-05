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08:51, 5 мая 2025Экономика

Поставки одного типа российского угля в Китай выросли

«Ъ»: Поставки антрацита из России в КНР в марте достигли рекордных 1,9 млн тонн
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В марте поставки российского антрацита (каменный уголь высшего сорта с максимальной теплопроводностью) достигли рекордных 1,9 миллиона тонн, что на 59 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Такая динамика наблюдалась на фоне падения закупок Китаем энергетического и металлургического угля из России на девять и три процента соответственно в годовом выражении.

В результате общий экспорт в Китай вырос на 16 процентов по отношению к февралю и на шесть процентов по отношению к марту прошлого года, до 7,3 миллиона тонн. По всем направлениям в первый месяц весны Россия экспортировала 16 миллионов тонн угля.

Как указали в РЖД, по итогам марта на экспорт поставлено 3,9 миллиона тонн антрацита, что на 14,7 процента больше, чем годом ранее. Отгрузка в восточном направлении выросла в 5,9 раза, а в южном — на 8,3 процента.

Эксперты объясняют интерес Китая к российскому антрациту его торговой войной с США (еще в феврале была введена пошлина на американский антрацит в размере 15 процентов), а также сокращением поставок из Австралии из-за аварий на шахтах.

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Кроме того, рост импорта антрацита Китаем может означать его движение в сторону чистых углей, то есть с наименьшим количеством вредных выбросов. При этом партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отметил, что страна в состоянии нарастить добычу энергетического угля, а вот с антрацитом у нее проблемы.

Поэтому, отметил эксперт, если стоимость российского антрацита не вырастет, к чему нет предпосылок, это Китай продолжит увеличивать закупку этого вида топлива в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что российские угольные компании в апреле столкнулись с рекордными убытками при экспорте своей продукции из-за очередного снижения цен. С начала года стоимость топлива рухнула почти на четверть, что усугубляет кризис в угольной отрасли.

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