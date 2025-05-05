Ученые создадут сумку из кожи динозавра возрастом 66 миллионов лет

NYP: Биоинженеры создадут сумку из кожи тираннозавра возрастом 66 миллионов лет

Британские ученые захотели создать сумку из кожи тираннозавра, жившего на Земле 66 миллионов лет назад. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Профессор Ньюкаслского университет Че Коннон рассказал, что кожу динозавра планируют вырастить в лаборатории, используя окаменевшие останки животного. Биоинженеры отмечают, что созданный материал будет биоразлагаемым и этичным. Партнерство запланировано между компаниями VML, The Organoid Company и Lab-Grown Leather Ltd.

Выращенный в лаборатории окаменевший коллаген будет использован в качестве чертежа для производства материала, который структурно идентичен традиционной коже, отмечают ученые. Если эксперимент команды пройдет успешно, то сумки станут первыми в истории предметами, сделанными из воссозданной кожи древней рептилии возрастом 66 миллионов лет.

«Мы раскрываем потенциал создания кожи из кожи доисторических видов, начиная с грозного тираннозавра. Самое сложное — это создать кожу из клеток, и мы это уже сделали. Для дальнейшей работы будут использоваться уже существующие технологии, так что мы надеемся реализовать задуманной в кратчайшие сроки», — подытожил Коннон.

В марте 2024 года модный бренд Coperni представил сумку из воздуха.