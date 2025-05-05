Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:35, 5 мая 2025Наука и техника

Британия представила дрон StormShroud для защиты F-35

Британия представила защищающий истребители F-35 дрон StormShroud
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: The Royal Air Force

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании представили дрон нового поколения StormShroud. Аппарат предназначен для защиты пилотируемых истребителей F-35 и Typhoon. Об этом сообщает Defence Blog.

Отмечается, что дрон с комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на борту поступил на вооружение в начале мая. Аппарат получил систему BriteStorm, которая предназначена для глушения радаров противника на больших расстояниях.

Правительство Великобритании заявило, что ВВС инвестирует 19 миллионов фунтов стерлингов в производство платформы StormShroud. Этот дрон станет первым аппаратом семейства Autonomous Collaborative Platforms, который сможет выполнять задачи совместно с пилотируемыми истребителями.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В апреле издание Defense One писало, что Военно-воздушные силы США изучают возможность применения стратегических бомбардировщиков B-21 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 совместно с беспилотниками программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Изначально предполагалось, что дроны СCA будут работать совместно с истребителями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности расстрела полицейских в Махачкале

    Гуф высказался о поведении Сябитовой фразой «мы офигели»

    У Гузеевой нашли налоговый долг на сумму более миллиона рублей

    У резиденции Путина задержали женщину из Техаса. Что о ней известно?

    Россиянки рассказали о своих интимных переживаниях

    Премьер Чехии раскрыл число поставленных на Украину снарядов

    Список приглашенных в Киев стран Европы сравнили с гитлеровской коалицией

    Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве в полном объеме

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Футболист ЦСКА раскрыл сумму ежемесячных трат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости