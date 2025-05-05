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11:03, 5 мая 2025Россия

Драка во дворе во время эвакуации из взорвавшейся квартиры в Москве попала на видео

Mash опубликовал драку во дворе дома на юго-западе Москвы, где взорвался газ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Драка во дворе дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы во время эвакуации из взорвавшейся квартиры попала на видео. Кадры с потасовкой опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как несколько горожан сначала бурно выясняют отношения, а затем вместо аргументов начинают использовать кулаки.

Как утверждает Mash, один из пострадавших, у которого сгорела квартира, стал спорить с другими жильцами, затем между ними завязалась ссора, переросшая в драку.

До этого сообщалось, что в результате взрыва с последующим пожаром оказались повреждены две соседние квартиры, а также межквартирные и межэтажные перекрытия и чердак.

После пожара, случившегося вечером 4 мая в московской девятиэтажке, 18 человек обратились за медицинской помощью, шестерых госпитализировали (один позже от госпитализации отказался), среди них двое детей. Инцидент унес жизни четырех человек.

ЖЗЛ
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