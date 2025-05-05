Экс-чиновника из российского города лишили квартиры

Квартиру экс-замглавы Коврова Куандыкова передали в доход государству

Квартиру бывшего заместителя главы администрации города Коврова Владимирской области Амангельды Куандыкова передали в доход государства. Об этом пишет «Российская газета».

Прокуратура установила, что с апреля 2022-го по август 2023 года экс-чиновник принял взятку от руководителя строительной организации. Куандыков получил трехкомнатную квартиру площадью почти 77 квадратов стоимостью более 8,2 миллиона рублей.

Против бывшего замглавы подали два иска: по факту взятки и об изъятии имущества, в отношении которого не представлены доказательства приобретения на законные доходы. Суд постановил, что квартира должна быть передана государству. Второй иск находится на рассмотрении.

Ранее стала известна стоимость арестованной недвижимости экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Сумма превысила 276,5 миллиона рублей.