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13:39, 5 мая 2025Экономика

Экс-чиновника из российского города лишили квартиры

Квартиру экс-замглавы Коврова Куандыкова передали в доход государству
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартиру бывшего заместителя главы администрации города Коврова Владимирской области Амангельды Куандыкова передали в доход государства. Об этом пишет «Российская газета».

Прокуратура установила, что с апреля 2022-го по август 2023 года экс-чиновник принял взятку от руководителя строительной организации. Куандыков получил трехкомнатную квартиру площадью почти 77 квадратов стоимостью более 8,2 миллиона рублей.

Против бывшего замглавы подали два иска: по факту взятки и об изъятии имущества, в отношении которого не представлены доказательства приобретения на законные доходы. Суд постановил, что квартира должна быть передана государству. Второй иск находится на рассмотрении.

Ранее стала известна стоимость арестованной недвижимости экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Сумма превысила 276,5 миллиона рублей.

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