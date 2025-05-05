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12:24, 5 мая 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал сделку с США унижением народа

Экс-премьер Украины Азаров: Сделка с США — это унижение украинского народа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ресурсная сделка Украины с США поставила украинский народ в колониальную зависимость от Вашингтона. Колоссальным унижением соглашение по недрам назвал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

«[Киев] добился какой-то призрачной, иллюзорной информационной победы, но с точки зрения народа Украины это — колоссальнейшее унижение. Такого даже в Африке сейчас нет», — заявил экс-глава украинского правительства.

Он добавил, что при этом заключенная сделка может быть лишена юридической силы в будущем, поскольку украинские власти в условиях военного положения отказались от проведения выборов и не обладают легитимностью.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил партиям санкциями за отказ ратифицировать сделку с США. По его словам, Вашингтону следует аннулировать визы членам украинских партий, которые не поддержат ратификацию соглашений.

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