ФСБ опубликовала документы о довоенном сговоре нацистов с украинской униатской церковью

ФСБ показала документы агентурной работы униатской церкви Украины на Германию

ФСБ опубликовала архивные документы, подтверждающие, что руководство украинской униатской церкви вступило в сговор с нацистами до начала Великой Отечественной Войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Как следует из документов, руководство униатской церкви в течение 30 лет — с 1930 по 1960 годы являлось агентами Германской разведки. Работники советской госбезопасности также вскрыли связь священников с подпольем украинских националистов и главарей преступных группировок.

Священники активно финансировали «Организацию украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) и пропагандировали фашистскую идеологию. Сразу после вторжения немецко-фашистских войск на советскую территорию, митрополит и его сподвижник публично приветствовали врага. Более того они организовали ряд торжественных встреч войск Третьего рейха местным населением.

Ранее ФСБ России опубликовала архивные документы об обстоятельствах самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.