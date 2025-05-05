ФСБ задержала гендиректора сети клиник «Меги» по делу о крупной взятке

В Уфе директора сети клиник «Меги» задержали по делу о взятке 800 тысяч рублей

В Уфе директору крупной коммерческой организации предъявили обвинение за взятку в размере 800 тысяч рублей сотруднику Госжилстройнадзора. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

По данным следствия, взятку дали, чтобы избежать ответственности за использование здания, не получившего разрешение на ввод в эксплуатацию. Как сообщает в Telegram Mash Batash задержанным является гендиректор известной сети клиник «Меги» Андрей Тимофеев. Он самовольно построил здание без разрешение властей и стал им пользоваться. Но про случившееся узнали сотрудники ФСБ, которые задержали Тимофеева.

Следователи рассказали, что с обвиняемым проведены следственные действия, по местам его работы и жительства прошли обыски, судом Тимофееву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что Верховный суд раскрыл размер самой популярной взятки в России.