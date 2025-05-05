Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:10, 5 мая 2025Мир

Католики раскритиковали Трампа за публикацию изображения в образе Папы Римского

Католики раскритиковали Трампа за его портрет в образе Папы Римского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: @realDonaldTrump

Представители Католической церкви выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа после того, как он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он предстал в образе Папы Римского. Об этом пишет NBC News.

«Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы собираются провести торжественный конклав, чтобы избрать нового преемника Святого Петра», — заявили в Католической конференции штата Нью-Йорк. Там отметили, что в этом изображении нет ничего умного или смешного.

Представители церкви также обратились к американскому лидеру с просьбой не издеваться над ними.

Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором он сидит в белой сутане и тиаре, а на безымянном пальце виднеется папский перстень «Кольцо рыбака».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Женщина кричала жутко из окна». На юго-западе Москвы произошел пожар после взрыва газа. Жильцы оказались заблокированы огнем

    Над российским городом прогремело несколько взрывов

    Значение победы правого кандидата на выборах в Румынии для России оценили

    Раскрыты подробности работы ПВР для жильцов горевшей многоэтажки в Москве

    В России началась трехдневная рабочая неделя

    Пушков заявил о начале самоликвидации Германии

    Католики раскритиковали Трампа за публикацию изображения в образе Папы Римского

    57-летняя телезвезда в бикини попала в объектив папарацци

    Заседание СБ ООН из-за Индии и Пакистана пройдет 5 мая

    Два российских аэропорта возобновили работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости