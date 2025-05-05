Католики раскритиковали Трампа за публикацию изображения в образе Папы Римского

Католики раскритиковали Трампа за его портрет в образе Папы Римского

Представители Католической церкви выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа после того, как он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он предстал в образе Папы Римского. Об этом пишет NBC News.

«Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы собираются провести торжественный конклав, чтобы избрать нового преемника Святого Петра», — заявили в Католической конференции штата Нью-Йорк. Там отметили, что в этом изображении нет ничего умного или смешного.

Представители церкви также обратились к американскому лидеру с просьбой не издеваться над ними.

Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором он сидит в белой сутане и тиаре, а на безымянном пальце виднеется папский перстень «Кольцо рыбака».