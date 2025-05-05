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10:25, 5 мая 2025Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов

«Аэрофлот» запустил распродажу билетов с 5 по 9 мая
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов. Об этом сообщается на сайте крупнейшего российского перевозчика.

Акция продлится 5 по 9 мая, скидки распространяются на вылеты в ближайшие два дня. Так, 5 мая можно купить уцененные билеты на 6 и 7 число.

Дисконт действует как на внутренние направления, так и на международные. Например, улететь из Москвы в Абакан, Иркутск и Новокузнецк можно от 7 тысяч рублей.

Также есть варианты перелета из столицы в Банкгкок (от 10,3 тысячи рублей), Стамбул (от 12,9 тысячи), Пекин и Шанхай (от 10,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что самой дорогой авиабилет на лето обошелся россиянину по цене автомобиля. Путешественник забронировал полет в Миляс, Турция, за 1 017 000 рублей.

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