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06:59, 5 мая 2025Мир

Лидер еще одной страны подтвердил свое участие в параде Победы в Москве

Президент Монголии подтвердил, что посетит Москву на 9 Мая
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приедет в Москву и примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об том сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу монгольского лидера.

«Президент Монголии полетит в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в ВОВ 9 мая 2025 года по приглашению президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении. Уточняется, что у лидеров запланирована официальная встреча, на которой они обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

В сообщении также говорится, что Ухнаагийн Хурэлсух возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с представителями граждан СССР и РФ, которые были удостоены званий Героя Монгольской Народной Республики и Героя Труда Монголии.

Ранее стало известно, что свое участие в параде Победы подтвердили лидеры 19 стран.

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