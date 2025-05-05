Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:12, 5 мая 2025Наука и техника

Найдено новое сходство между Марсом и Землей

Icarus: На Земле и Марсе обнаружили сходство в рельефе — солифлюкционные доли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: NASA

Специалисты Университета Рочестера (США) обнаружили ранее неизвестное сходство между рельефом Марса и Земли. Исследование опубликовано в журнале Icarus.

В результате наблюдений ученые заметили, что некоторые марсианские кратеры по строению напоминают некоторые возвышенности почвы, находящиеся в северных участках Земли. Они нашли это сходство удивительным и заметили, что оно позволит узнать больше о возможной жизни на планете.

Выяснилось, что местами Марс имеет рельеф волнообразной формы. Те же схожие солифлюкционные доли встречаются в холодных горных регионах на Земле, таких как Арктика и Скалистые горы. Солифлюкция — пластическое течение на склонах переувлажненных почв и тонкодисперсных грунтов в условиях их попеременного промерзания.

Ученый Рейчел Глейд заявил, что эту форму при определенных условиях также могут приобрести жидкости — например, капли краски, стекающие по стене. Отличие между марсианскими и земными объектами лишь в том, что на Марсе эти наросты в среднем в 2,6 раза выше. Это можно объяснить слабой гравитацией планеты.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021

В исследовании говорится, что Марс когда-то переживал определенные циклы замерзания и оттаивания, которые также свойственны Земле. «Это исследование может помочь нам выявить признаки прошлых или настоящих условий на других планетах, которые могут поддерживать или ограничивать потенциальную жизнь», — заметил соавтор Джон Пол Слейман.

Ранее стало известно, что российские ученые ведут работу по созданию точных 3D-карт Луны и Марса. Специалисты планируют создать модели Луны с разрешением 0,3 метра на пиксель и Марса с разрешением 2,5 метра на пиксель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Израиль нанесли удары по Йемену

    Мадонна с бельем напоказ пришла на день рождения 29-летнего возлюбленного

    На Украине обнесли Верховную Раду колючей проволокой

    На балконе российской квартиры найден мужчина с проломленной головой

    В Венгрии сочли вступление Украины в ЕС опаснее конфликта

    В администрации Киева пригрозили разбить лицо журналисту после расследования

    Найдено новое сходство между Марсом и Землей

    Принц Уильям задумал покарать опального принца Гарри за новое интервью

    Банк России заявил о сокращении международных резервов

    Качающийся из стороны в сторону самолет не смог сесть во время шторма и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости