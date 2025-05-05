Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 9 Мая

Метеоролог Вильфанд: 9 Мая в Москве температура будет сильно ниже нормы

В День Победы 9 Мая в Московском регионе температура воздуха будет на шесть градусов ниже климатической нормы и составит днем от 8 до 13 градусов, также возможен небольшой дождь ночью и днем. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Днем 8 мая в Москве от 10 до 12 градусов, но это температура в послеполуденные часы, поэтому утром холодно. 9 мая тоже холодная погода. (…) Облачно с прояснениями, небольшой дождь ночью и днем, северо-западный ветер 4,9 метров в секунду. Ночью от 0 до 5 градусов, днем 8-13 градусов» — сказал Вильфанд.

9 мая прогнозируется температура примерно на 6 градусов ниже нормы — такой температурный фон характерен для апреля, а не для конца первой декады мая, уточнил метеоролог.

Он также отметил, что 10 и 11 мая будет примерно такая же погода: облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью от 0 до 5 градусов тепла, а днем от 10 до 15, то есть температура будет продолжать оставаться ниже нормы на 4-5 градусов.

Ранее Вильфанд говорил об аномальной погоде в Москве до 9 мая. По его словам, погода всю неделю будет сохраняться ниже климатической нормы на 4 градуса.