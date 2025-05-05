Мужчина показал необычный улов

Пользователь Reddit под ником timmy5toes поделился необычным уловом с рыбалки. Его фотография удивила многих комментаторов.

На фото, которое разместил мужчина, видно, что на один крючок попали сразу две рыбы. Автор публикации в подписи к снимку отметил, что их удалось выловить его сыну.

В комментариях к посту многие признались, что их удивил улов. Некоторые предположили, что меньшая рыба была поймана первой, а крупная, пытаясь ее проглотить, тоже попала на крючок. Другой пользователь пошутил, что рыбы были на свидании и просто решили вместе перекусить.

Один из участников обсуждения также предположил, что сыну автора поста удалось поймать двух сомов. «Они очень склизкие, наверное, самые слизистые из всех. Они способны покрыть леску на удочке густой слизью, это просто отвратительно», — отметил он.

Ранее другой пользователь Reddit показал фото своей ванной комнаты после пожара и рассказал о том, как он случайно его устроил. В комментариях многие признались, что история их заинтриговала.