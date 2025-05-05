На Украине не желавшего отпускать сына в армию военкома отправили на фронт

На Украине военкома отправили на фронт после слов о нежелании пускать сына в ВСУ

Начальника Второго отдела Дубенского районного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) города Ровно Юрия Ковалюка отправили на фронт после слов о нежелании пускать сына в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что в областном ТЦК, комментируя произошедшее, заявили, что заявления военкома «не способствуют укреплению обороноспособности государства». В ведомстве предположили, что на его высказывания могли повлиять «личные обстоятельства или усталость от службы».

В апреле Ковалюк дал интервью, в котором заявил, что украинская армия несет большие потери из-за бездумных действий командования. Он добавил, что не пустит в ВСУ 22-летнего сына, который уже окончил университет.

Сообщается, что военкома отправили на передовую через три дня после выхода резонансного интервью. По данным канала, его назначили заместителем командира воинской части.