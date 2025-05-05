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04:59, 15 мая 2025МирЭксклюзив

На Западе назвали единственного способного понять Путина человека

Профессор Рабкин: Уиткофф является единственным, кто способен понять Путина
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin.ru / Reuters

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф является единственным человеком, который способен понимать президента России Владимира Путина и обеспокоенности Москвы вокруг конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета в Канаде Яков Рабкин.

В частности, исследователь указал, что Уиткофф за счет своего опыта в бизнесе способен понимать интересы стороны, с которой ведет переговоры. По его словам, это стало редкостью со стороны стран Запада, многие из которых не хотят понимать российские интересы, особенно со стороны Европейского союза (ЕС).

Он понимает озабоченности Москвы в связи с Украиной — этим он выгодно отличается от большинства западных переговорщиков

Яков Рабкинзаслуженный профессор истории Монреальского университета

Рабкин также подчеркнул, что «поза морального превосходства не только к переговорам не располагает, но и не оставляет иного пути, как военного противостояния». Он предупредил, что подобное поведение Европы лишь эскалирует ситуацию вокруг Украины.

При этом профессор подчеркнул, что Уиткофф за счет своей дипломатии может наладить контакты Путина с президентом США Дональдом Трампом.

30 апреля Уиткофф заявил, что Путин «впервые за десятилетия» видит возможность для перестройки отношений между США и Россией. Он также напомнил, что у него было четыре встречи с российским лидером, каждая из которых длилась не меньше трех часов, а один из разговоров шел почти пять часов.

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