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05:00, 5 мая 2025Забота о себе

Названа оптимальная продолжительность объятий и поцелуев

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Физический контакт без сексуального подтекста укрепляет эмоциональную связь в паре, считает сексолог Ванесса Марин. Ее мнение о том, как правильно обниматься и целоваться, приводит издание Hindustan Times.

Эксперт считает, что оптимальная продолжительность поцелуя составляет шесть секунд, а объятия должны продолжаться 20-30 секунд. «На самом деле, есть исследования, доказывающие, что нашему организму требуются конкретные временные рамки, чтобы выработать окситоцин, гормон связи и гормон доверия, который заставляет нас чувствовать себя ближе друг к другу», — рассказала Марин.

Также сексолог призвала чаще смотреть друг другу в глаза, так как зрительный контакт дает ощущение присутствия и значимости. Самым главным правилом для пар Марин назвала благодарность. Она пояснила, что люди, которые часто благодарят своих партнеров и сами постоянно слышат слова признательности, обычно испытывают высокую удовлетворенность от отношений.

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