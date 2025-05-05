Названа оптимальная продолжительность объятий и поцелуев

Физический контакт без сексуального подтекста укрепляет эмоциональную связь в паре, считает сексолог Ванесса Марин. Ее мнение о том, как правильно обниматься и целоваться, приводит издание Hindustan Times.

Эксперт считает, что оптимальная продолжительность поцелуя составляет шесть секунд, а объятия должны продолжаться 20-30 секунд. «На самом деле, есть исследования, доказывающие, что нашему организму требуются конкретные временные рамки, чтобы выработать окситоцин, гормон связи и гормон доверия, который заставляет нас чувствовать себя ближе друг к другу», — рассказала Марин.

Также сексолог призвала чаще смотреть друг другу в глаза, так как зрительный контакт дает ощущение присутствия и значимости. Самым главным правилом для пар Марин назвала благодарность. Она пояснила, что люди, которые часто благодарят своих партнеров и сами постоянно слышат слова признательности, обычно испытывают высокую удовлетворенность от отношений.

Ранее директор Института практической социальной психологии Павел Решетов назвал главные причины потери интереса к партнеру. По его мнению, обычно это происходит из-за рутины, непонимания и непринятия интересов и характера друг друга.