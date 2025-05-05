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17:47, 5 мая 2025Наука и техника

Определен фактор роста заболеваемости раком кишечника

Tufts Now: Рацион питания напрямую влияет на риск развития рака кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Рацион питания напрямую влияет на риск развития рака — особенно это касается рака кишечника и онкозаболеваний, связанных с алкоголем. Об этом говорится в аналитическом обзоре исследователей из Университета Тафтса, опубликованном в Tufts Now.

Исследования показывают, что больше всего защитным эффектом обладает рацион, богатый клетчаткой, овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и красное мясо, наоборот, увеличивают риск. Полезное влияние может оказывать и употребление молочных продуктов, особенно с низким содержанием жира.

По мнению ученых, связь между клетчаткой и снижением риска колоректального рака может быть обусловлена активностью кишечной микрофлоры: при расщеплении растительной пищи образуются вещества, снижающие воспаление и тормозящие развитие опухолей.

Отдельно отмечен вклад алкоголя: этанол в организме превращается в ацетальдегид — соединение, повреждающее ДНК и увеличивающее вероятность злокачественных мутаций. Даже умеренное употребление связано с повышенным риском ряда опухолей, включая рак ротовой полости, гортани, пищевода, груди и печени.

Эксперты напоминают: женщинам следует особенно внимательно относиться к употреблению алкоголя, так как их организм медленнее его перерабатывает. Согласно расчетам, у женщин, выпивающих два напитка в день, риск онкозаболеваний увеличивается на 5 случаев из 100 по сравнению с теми, кто не пьет вовсе.

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